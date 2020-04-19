بالمستندات.. الخليج 365 ينشر خطاب فيفا للأهلي بشأن قضية السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وعمر قورة:

أعلن الأهلي تقدمه بشكوى جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد، مؤكدا في بيانه أنه تلقى رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي بعد رحيل السعيد عن أهلي جدة السعودي.

وحصل الخليج 365 على نسخة من الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قضية الأهلي وعبدالله السعيد بتاريخ 17 إبريل 2020، والذي جاء خلاله أن فيفا رفض شكوى النادي الأحمر لنادي أهلي جدة، مع إلزام النادي القاهري بدفع مبلغ 15 ألف فرانك سويسري.

وجاء في خطاب فيفا: "تم رفض شكوى المدعي الأهلي".

وأضاف: "تحمل الأهلي مبلغ 20.000 فرانك سويسري قيمة التكاليف النهائية للإجراءات، وبعدما قام المدعي بدفع مبلغ 5000 فرانك سويسري كتكاليف مسبقة، يجب عليه دفع 15.000 فرانك سويسري إلى الحساب المصرفي للفيفا".

وأشار الاتحاد الدولي في خطابه إلى السماح بطلب حيثيات الحكم في غضون 10 أيام من تاريخ استلام الإخطار بنتائج القرار، وإذا لم يحدث ذلك خلال الموعد النهائي المحدد يفقد الأطراف حقهم في تقديم استئناف ويصبح القرار نهائيًا وملزمًا.

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وأتم قائلا: "سيتم إخطار أسباب القرار فقط للطرف الذي يطلب الحيثيات بعد دفع التكاليف الإجرائية ذات الصلة، وإذا لم يتم دفع التكاليف الإجرائية في غضون 20 يومًا من تاريخ الإخطار بالنتائج، فيعتبر طلب الأسباب لاغيا ويصبح القرار نهائيًا وملزمًا".

يُذكر أن عبدالله السعيد فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لبيراميدز دون أن يحصل النادي الأحمر على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب، عندما انتقل إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.