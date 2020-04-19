محامي لاعبين: فيفا لا يعترف ببند الأهلي في عقد السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف نصر الدين عزام المحامي الدولي في كرة القدم بالمحكمة الرياضية الدولية والفيفا، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا يعترف بالبند الذي وضعه النادي الأهلي في عقد انتقال اللاعب عبد الله السعيد لصفوف أهلي جدة السعودي.

وأضاف نصر عزام في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأحد :"يوجد عقد ثلاثي بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب، وإذا عاد اللاعب لمصر عليه يدفع شرط جزائي يقدر بـ2 مليون دولار للأهلي".

وتابع :"عبد الله السعيد قام بفسخ عقده مع أهلي جدة وبالتالي عودته وتوقيعه إلى بيراميدز سيكون الانتقال حر".

Advertisements

وواصل :"كان على اللجنة القانونية في الأهلي أن تضع بند في عقد عبد الله السعيد إذا عاد إلى مصر بجانب فسخ العقد سيكون مطالبًا بدفع شرط جزائي، لكن في النهاية العقد ليس أمامي".

وأكمل :"الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يعترف ببند الأهلي، والسبب لو افترضنا فشل اللاعب في اللعب خارج مصر ماذا سيحدث وقتها؟".

وكان النادي الأهلي أعلن أمس السبت عن تقديم شكوى رسمية ضد عبد الله السعيد في الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إنهاء هذه الأزمة بعد أصبحت القضية محلية.

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد انتقل إلى صفوف بيراميدز في يناير 2019 ليصبح أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق حيث يحتل صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدف بفارق أربعة أهداف عن محمد شريف لاعب إنبي والمعار من صفوف الأهلي.