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حمدي النقاز يضع شرطًا للصلح مع الزمالك

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وضع التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، شرطًا للتصالح مع القلعة البيضاء، بعدما حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ضد النادي بتغريمه مليون و300

ألف دولار لعدم صرف مستحقاته المتأخرة.

وأكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز، في تصريحات تليفزيونية، أنه في حالة اعتذار مسئولي

الزمالك عن الاتهامات والهجوم الذي حدث ضد النقاز من جانبهم، وقتها قد يحدث تصالح.

وتابع أن النقاز لم يحصل على مستحقاته كما ردد مسئولو الزمالك، مشيرًا إلى أن  كل شئ تم إثباته في شكوى اللاعب ضد النادي.

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