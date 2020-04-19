"نوير"الحارس المخضرم غضبان من بايرن ميونخ.. تعرف على السبب

رفض مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني الكروي ماتتداوله وسائل الإعلام حول مفواضات الجارية مع بايرن بشأن تمديد عقده مع الفريق.

وابدى نوير (34 عاماً) في مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاج" دهشته مما يتردد إعلاميا بشأن

مدة وقيمة العقد التي يطلبها لتمديد ارتباطه ببايرن.

وقال : كأنني أدفع النادي لتمديد العقد لمدة خمس سنوات كما يفترض أن يكون هذا الأمر غير معلن حاليا.

وأضاف: أنا في الرابعة والثلاثين من عمري ولا أستطيع أن أرى ما سأكون عليه عندما أبلغ التاسعة والثلاثين هذا ما يجعل هذا التاريخ أمر غير عقلاني على الاطلاق.

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انضم نوير لفريق بايرن في 2011 قادما من شالكه، ويرتبط الحارس المخضرم الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014 بعقد مع بايرن حتى صيف 2021 .