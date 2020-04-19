غنيم: الأثقال أصبح لديه فرصة قوية للظهور في الأولمبياد

أعلن الدكتور أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن الفرصة أتيحت لرفع الأثقال المصري من جديد للعودة إلى الأولمبياد القادمة 2021 ذلك من خلال ترتيب الأوراق من جديد إلى الاتحاد الدولي للعبة.

يأتى ذلك بعد استقالة رئيس الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بسبب انتشار

الجدير بالذكر أن وافق المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بقبول استقالة رئيس الاتحاد المجري تاماس أجان التي تقدم بها على خلفية اتهامه بعدد من وقائع الفساد المالي والإداري وتورطه في أزمة المنشطات.

وناشد غنيم أعداء النجاح الابتعاد عن الأبطال رجال لرفع الأثقال بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العالم أجمع والذي أدى إلى توقف الأنشطة والمنافسات الرياضية الجدير بالذكر أن وافق المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بقبول استقالة رئيس الاتحاد المجري تاماس أجان التي تقدم بها على خلفية اتهامه بعدد من وقائع الفساد المالي والإداري وتورطه في أزمة المنشطات.وناشد غنيم أعداء النجاح الابتعاد عن الأبطال رجال الرياضة المحترمين وعدم إطلاق الشائعات لأن المصلحة العامة فوق المصالح والأهداف الشخصية مؤكدا أن الإشاعات المغرضة تجاه النماذج الطبية والرياضية المصرية تهدم الرياضة الوطنية.

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