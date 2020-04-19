شاهد.. فضل الله يطرح كتابه الأول "الرياضة 2050"

طرح الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضى الدولى، كتابه الأول تحت عنوان "الرياضة 2050"، من النجاح إلى العظمة خلال الثلاثين عامًا المقبلة، و هو أول كتاب من نوعه يناقش مستقبل الرياضة بشكل علمى وكيفية الوصول إلىالعالمية بعدما أصبح للرياضة قيمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وتعليمية وصحية.
وقال فضل الله عن كتابه الأول أنه يمثل العدد الأول من سلسلة بعنوان " الرياضة واستشراف المستقبل" وأكد على سعادته بالكتاب لأنه وضع فيه خلاصة خبراته التى استقاها من تجارب عايشها بنفسه في أوروبا ورسم من خلاله طريق النهوض بالرياضة المصرية ووصولها إلى المكانة العالمية التى تستحقها.
واختتم أن الرياضة المصرية تحتاج إلى تحديث أفكارها، وإعادة هيكلتها وتطوير سياستها، مؤكدا أن الرياضة المصرية تحتاج إلى القيمة.
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