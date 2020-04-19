روني: رونالدو قاتل في منطقة الجزاء.. لكن ميسي يعذبك أولًا

قارن واين روني نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجوم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلوة الإسباني.

قال روني في حوار نشرته sunday times، إن رونالدو قاتل داخل الـ18،

لكن ميسي يُعذب منافسه قبل أن يقتله، وفسر تصريحاته بقوله: "رونالدو إذا سنحت له فرصة تسديد سيصوب بكل ما أوتي من قوة، أما ميسي، سيعمل على تهيئة الكرة والمراوغة وجعل الأمور أسهل أمامه، ثم يسجل".

وواصل: "زاملت رونالدو في مانشستر يونايتد، كان كل هدفه أن يصبح الأفضل في العالم، لم يكن يهتم بالتسجيل بقدر اهتمامه بالمراوغة، لكنه ظل يتدرب كثيرًا إلى أن طوّر من نفسه، لكن يبقى ميسي مختلفًا".