اتحاد الكرة التونسي يواصل محاضرات الحكام عن بعد

يواصل الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء تقديم محاضرات للحكام عن بعد عبر الفيديو كونفرانس. كونفرانس. ويعقد الاتحاد التونسي محاضرة اليوم بمشاركة 80 حكما بإشراف حكام دوليون سابقون ومحاضرون دوليون.

وتقام المحاضرات عن يعد استغلالا لفترة الحجر الصحي المفروضة في البلاد وتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس

دوليون سابقون ومحاضرون دوليون.وتقام المحاضرات عن يعد استغلالا لفترة الحجر الصحي المفروضة في البلاد وتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا

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