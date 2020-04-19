ريال مدريد يتراجع عن ضم هاري كين لهذا السبب

تراجع مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني عن فكرة ضم النجم هاري كين لاعب توتنهام الانجليزي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما كان اللاعب على رادار الملكي مؤخرا . وكشفت صحيفة ديلي ميل الانجليزية أن نادي ريال مدريد صرف النظر عن ضم هاري كين بسبب الأزمة المالية التي من المتوقع أن تتفاقم بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس

بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا خاصة وأن صفقة انتقال كين ستحتاج إلى حوالي 200 مليون جنيه استرليني وهو ما قد يعجز ريال مدريد عن تدبيره حال استمرار الوضع الراهن .

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