مالك برايتون يكشف حقيقة الهبوط بالدوري الممتاز هذا الموسم

قال توني بلوم مالك برايتون أنه من غير المرجح هبوط أي فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حال عدم إقامة المزيد من المباريات بسبب فيروس كورونا.

وقال بلوم: من الصعب هبوط أي فريق، خاصة في الدوري الممتاز، إذا لم يستكمل

الموسم، ربما يتم تحديد البطل، فبكل تأكيد يستحق ليفربول ذلك، أو في تحديد الفرق المتأهلة لأوروبا .

وكانت أندية الدوري الممتاز قد التقت الجمعة الماضي لمناقشة الخيارات المحتملة لاستكمال الدوري لكن كل هذه

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الاقتراحات ستبقى افتراضية بعدما قررت الحكومة البريطانية تمديد إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

ويتقدم برايتون بفارق نقطتين على منطقة الهبوط قبل 9جولات من نهاية المسابقة، بينما توقفت المسابقة منذ 13 مارس، وإذا انتهى الموسم على الوضع الحالي فإنه قد يتوج ليفربول باللقب بينما تهبط فرق نوريتش سيتي وأستون فيلا وبورنموث.