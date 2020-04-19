إصابة رئيس نادي بريشيا الإيطالي بكورونا

اعترف ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم، بإصابته وابنته بفيروس كورونا ، بعد أسابيع من مطالبته بإلغاء مسابقة الدوري الإيطالي.

اكد تشيلينو لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية بقيت في كالياري لعدة أيام بعد أن مكثت في

الحجر الصحي بمدينة بريشيا لمدة 3 أسابيع .

وقال ذهبت للمستشفى للخضوع لفحوص طبية بعد شعوري بالإعياء وألم في عظامي مشيرا الى أن ابنته أصيبت أيضا بفيروس كورونا لكن

على عكس ما ذكر الإعلام فإن نجلي سليم ومتعافي تماما.

وكان تشيلينو قد أعلن إنه ضد استئناف الدوري الإيطالي في يونيو خاصة وأن أكثر من منطقة في العالم تضررت بفيروس كورونا.

وكان قد تم تعليق مباريات الدوري الإيطالي يوم 9 مارس الماضي ، قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.