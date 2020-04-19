الأسطورة البرازيلية يحتفل بعيد ميلاده

احتفل الأسطورة البرازيلية ريفالدو بعيد ميلاده الثامن والأربعون أمس والذي خاض رحلة عطاء كبيرة مع الساحرة المستديرة حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارة والعالمية حيث مثل منتخب البرازيل ولعب لأندية برشلونة وميلان وغيرها .

من أهم البطولات والألقاب التي حققها ريفالدو لقب كأس العالم و

دوري أبطال أوربا وكأس القارات وكوبا امريكا وكأس السوبر الأوربي كما حصل على الكرة الذهبية عام 1999.ويعد ريفالدو فيريرا واحدا من أفضل اللاعبين الذين مروا على الكرة البرازيلية في مركز الوسط المهاجم، كما كان قادراً على اللعب في مركز المهاجم الثاني وذلك بفضل ذكائه أمام المرمى وقدرته على التسجيل ، وكان يلعب أحياناً في مركز الجناح الأيسر .اشتهر ريفالدو بقوة التسديد والركلات الحرة و الضربات المقصية .وشكل ريفالدو ثنائية ممتازة مع كلويفرت في فريق برشلونة، و كان جزء من فريق الأحلام البرازيلي الذي ضم إلى جانبه كل من رونالدو ورونالدينو وروبيرتو كارلوس وكاكا.