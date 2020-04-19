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الامارات | أسطورة ليفربول يختار تشكيلته التاريخية.. وصدمة في الهجوم!

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن التشكيلة التاريخية التي اختارها ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي سابقاً، المدرب الحالي لفريق غلاسغو رينجرز الاسكتلندي، التي ضم فيها العملاق الأرجنتيني ليونيل فيما استبعد الدون البرتغالي .

وقالت الصحيفة إن "جيرارد وضع التشكيلة على طريقة 4-2-3-1، والمثير للدهشة غياب اسم رونالدو عن القائمة فيما اختار على حسابه مهاجم السابق العاجي ديديه دروغبا".

وكان ملفتاً اختيار جيرارد للنجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ، ليشغل المركز الذي كان هو يشغله في الماضي عندما كان لاعباً، وتالياً التشكيلة:

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- في حراسة المرمى: السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

- في الدفاع: الاسكتلندي أندي روبرتسون (ليفربول) - والبجيكي فينسنت كومباني (معتزل)- والسنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي) - والبرازيلي كافو (معتزل).

- في الوسط: الألماني توني كروس (ريال مدريد)- والإيرلندي روي كين (معتزل)- والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)- والإيطالي أليساندرو ديل بييرو (معتزل)- والأرجنتيني ليونيل ميسي ().

- في الهجوم: العاجي ديدييه دروغبا (معتزل).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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