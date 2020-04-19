شكرا لقرائتكم خبر عن ديان لوفرين: «كلوب» زرع في لاعبي ليفربول الرغبة الدائمة بالفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الكرواتي ديان لوفرين، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة.

وأشار لوفرين، إلى أن ليفربول قد تجاوز خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا وحلوله ثانيًا في الدوري الإنجليزي عام 2018 بعدما جمع 97 نقطة بالفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال المدافع صاحب القميص رقم 6 في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «لقد قام كلوب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياءً جديدة. إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائمًا على رغبتنا في الفوز، وهذا ما ساهم في زرعه فينا. عندما تتناول أكلة جيدة، فأنت ترغب في تناولها مرة أخرى، ولذلك نحن متعطشون لتحقيق المزيد من الإنجازات».

وأضاف لوفرين: «من الجيد أن تمزج القائمة بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، وأعتقد أن هذا التوازن هو الخيار الأنسب لأي فريق. لقد تعودنا على لعب المباريات النهائية وخوض المواجهات الكبيرة ضد الفريق القوية ونعرف كيفية التعامل معها بشكل جيد. حتى عندما نتأخر في النتيجة، لا نسقط في فخ التوتر ونستطيع العودة من جديد. إذا حافظنا على القوام الحالي للفريق، سنتطور أكثر في السنوات القادمة».

ويواصل لوفرين وجميع لاعبي ليفربول التدرب كل في منزله في ظل تفشي وباء كورونا، ومن جانبه، وجه المدافع الكرواتي رسالة إلى جماهير الريدز: «نحن نمر بفترة عصيبة. جميعنا لم نكن مستعدين لما نعيشه الآن، وهذه تجربة جديدة على العالم أجمع. نحن نقدر كثيرًا الدور الذي يقوم به العاملين في هيئة الخدمات الصحية، ولذلك كل ما علينا فعله الآن هو البقاء في منازلنا والالتزام بإرشادات وتعليمات الحكومة لتخفيف الحمل عليهم. فلتبقوا في منازلكم وحافظوا على صحتكم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها من جديد».

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