شكرا لقرائتكم خبر عن «ترانسفير ماركت»: انخفاض القيمة التسويقية لأندية ولاعبى البريميرليج.. بينهم صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص فى أسعار اللاعبين وقيمتهم التسويقية، انخفاض قيمة اللاعبين التسويقية بعد تفشى فيروس كورونا، متسببا لعالم كرة القدم فى حالة من الفوضى، ملحقًا بها تبعات اقتصادية قد تغير شكل اللعب بالكامل فى السنوات المقبلة.

وذكر الموقع أنه بالنظر إلى أندية البريميرليج، يجد أنها فقدت الكثير من الأموال بسبب توقف النشاط، سواء من حقوق البث أو الرعاة، كما بدأت قيمة النجوم تنخفض، ما سيؤثر على سوق الانتقالات.

وحدد موقع «ترانسفيرماركت» انخفاض قيمة فرق البريميرليج بأكثر من 1.6 مليار جنيه إسترلينى بسبب توقف النشاط، وأوضح الموقع أن اللاعبين الذين ولدوا فى عام 1998 وما أصغر انخفضت قيمتهم قرابة الـ10%، أما باقى اللاعبين فانخفضت قيمتهم بـ20%.

محمد صلاح - صورة أرشيفية

وكشف الموقع أن أكبر المتضررين هو مانشستر سيتى، والذى لا يملك سوى لاعبا واحدا فقط ولد بعد عام 1998 وهو فيل فودين، وبالتالى انخفضت قيمة الفريق بـ20%، والتى كانت تبلغ 1.14 مليار جنيه إسترلينى يوم 1 إبريل الجارى، انخفضت إلى 917 مليون جنيه إسترلينى.

وفى نفس المدة انخفضت قيمة ليفربول من 1.04 مليار إسترلينى إلى 870 مليون جنيه إسترلينى، أما توتنهام فانخفضت قيمته من 777 مليون إسترلينى إلى 629 مليونا.

كما انخفضت قيمة تشيلسى من 746 مليون إسترلينى إلى 612 مليون إسترلينى، وبدوره انخفضت قيمة مانشستر يونايتد من 719 مليون إسترلينى إلى 582 مليون إسترلينى.

ستيرلينج - صورة أرشيفية

وانخفضت قيمة أرسنال من 636 مليون إسترلينى إلى 521 مليون إسترلينى.

وبالنظر إلى قيمة نجوم كل فريق من الست الكبار، نجد فى مانشستر سيتى أن قيمة رحيم سترلينج انخفضت من 144 مليون إسترلينى إلى 115.2 مليون إسترلينى، وكذلك كيفين دى بروين الذى وصلت قيمته إلى 108 ملايين إسترلينى بعدما كانت 135 مليونا.

كما انخفضت قيمة كل من بيرناردو سيلفا وليروى سانى من 90 مليون إسترلينى إلى 72 مليون جنيه إسترلينى. وفى ليفربول، انخفضت قيمة كل من محمد صلاح وساديو مانى من 135 مليون إسترلينى إلى 108 ملايين، أما فيرجيل فان دايك فانخفضت قيمته من 90 مليون إسترلينى إلى 72 مليون إسترلينى، وانخفضت قيمة الحارس أليسون من 81 مليون جنيه إسترلينى إلى 64.8 مليون إسترلينى. أما فريق أرسنال، فانخفضت قيمة نجمه بيير إيميريك أوباميانج من 63 مليون جنيه إسترلينى إلى 50.4 مليون إسترلينى، كما انخفضت قيمة نيكولاس بيبى من 58.5 مليون إسترلينى إلى 46.8 مليون إسترلينى، وانخفضت قيمة ألكسندر لاكازيت من 54 مليون إسترلينى إلى 43.2 مليون إسترلينى.

Advertisements

ساديو ماني - صورة أرشيفية

وكان النجم الفرنسى نجولو كانتى أبرز المتضررين من نجوم تشيلسى، بانخفاض قيمته من 90 مليون إسترلينى إلى 72 مليون إسترلينى.

وفى مانشستر يونايتد، انخفضت قيمة بول بوجبا من 90 مليون إسترلينى إلى 72 مليونا، وانخفضت قيمة ماركوس راشفورد من 72 مليون إسترلينى إلى 57.6 مليون إسترلينى، كما انخفضت قيمة المدافع هارى ماجواير من 63 مليون إسترلينى إلى 50.4 مليون إسترلينى.

وأخيرًا توتنهام هوتسبير، انخفضت قيمة مهاجمه هارى كين من 135 مليون إسترلينى إلى 108 ملايين، كما انخفضت قيمة كل من سون هيونج مين وديلى آلى من 72 مليون إسترلينى إلى 57.6 مليون إسترلينى.

ومع ذلك الانخفاض فى قيمة النجوم، من الصعب تخيل استمرار الزيادة الجنونية فى الأموال التى تدفع فى سوق الانتقالات كما حدث فى السنوات القليلة الماضية.