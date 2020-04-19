شكرا لقرائتكم خبر عن أبراهام: كين الأفضل في العالم.. واللعب بجوار راشفورد حلم أتمنى تحقيقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد تامى أبراهام، مهاجم فريق تشيلسى، بقائد توتنهام، هارى كين، واصفًا إياه بـ«المهاجم الأفضل فى العالم»، بفضل إنهائه المميز للهجمات، حتى أثناء التدريبات.

ولعب أبراهام إلى جوار كين فى المنتخب الإنجليزى، وتواجها هذا الموسم بمباراة الديربى بين تشيلسى وتوتنهام.

وقال مهاجم البلوز، (22 عامًا)، إن جودة كين فى إنهاء الهجمات والاحترافية التى يتمتع بها، هما السبب فى تفوقه على الآخرين. وأضاف، أثناء خوضه إحدى الألعاب الإلكترونية أمام رايان سيسيجنون، لاعب السبيرز، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «فقط التدرب مع هارى (كين) هو أمر جنونى فى حد ذاته».

وتابع: «حتى أثناء عمليات الإحماء التى تسبق المباريات، فعندما يحرص البعض على الاسترخاء، تجد أنه عندما تصل الكرة إلى كين فى منطقة الجزاء، يحرص على تسجيلها فى أقصى الزاوية، حينها تنظر إليه بإعجاب شديد».

وتطرق أبراهام للحديث عن ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، قائلًا: «مشاهدة شخص ما على شاشة التليفزيون تختلف عن مشاهدته فى الواقع، وهذا ما ينطبق على راشفورد، سواء باللعب ضده أو إلى جواره ومتابعة الأمور التى يقوم بها».

وأتم: «مشاهدة طريقة تسديده (راشفورد) للكرة، ومهاراته وطريقته فى التغلب على خصومه، متابعته مثل الحلم، وأحب كثيرًا مزاملته (فى المنتخب الإنجليزى)».

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