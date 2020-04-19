شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يطلب 40 مليون يورو مقابل رحيل «أونانا» لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفه «تليجراف» فى تقرير صحفى، عن تحديد نادى أياكس أمستردام، سعر حارس مرماه الكاميرونى أندريه أونانا، فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وجذب أونانا أنظار العديد من كبار الأندية فى أوروبا، بما فيها برشلونة، حيث تدرج ضمن مراحل الناشئين، بجانب تشيلسى وباريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة، فإن أياكس مستعد للتخلى عن أونانا مقابل 40 مليون يورو على الأقل.

ويتبقى عامان فى عقد أونانا مع أياكس، حيث رفض النادى بيع حارسه الصيف الماضى، بعدما رحل عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم فرينكى دى يونج وماتياس دى ليخت، لكن مارك أوفرمارس المدير الرياضى، وعده بتسهيل رحيله فى الصيف المقبل.

وكان أونانا قد انضم لأياكس فى صيف 2015 مقابل 150 ألف يورو فقط، قادمًا من شباب برشلونة.