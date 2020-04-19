شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تدرس عودة النشاط الرياضي مطلع مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير كرة القدم الإيطالية بشغف القرارات الوزارية بشأن إمكانية استئناف منافسات الكالتشيو، المتوقفة منذ مارس الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتسلم روبرتو سبيرانزا، وزير الصحة، وفينتشينزو سبادافور، وزير الرياضة، وثيقة البروتوكول الصحى الوقائى التي أعدها الاتحاد الإيطالى لكرة القدم في الأيام الماضية.
وتتضمن الوثيقة طلب إعادة فتح المعسكرات التدريبية في 4 مايو المقبل، على أن تبدأ المباريات بعدها بثلاثة أو أربعة أسابيع دون جمهور.
ويستمر الإغلاق العام في إيطاليا حتى 3 مايو المقبل، ويتوقع أن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات، قد تتضمن تمديد الإغلاق، وهو ما يعتمد على تطورات الأزمة.
ووصل عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 24 ألفا و745 حالة وفاة، أغلبها في شمال البلاد.
ويتضمن البروتوكول المقدم من الاتحاد الإيطالى إجراء اختبارات طبية للاعبين، سواء المقيمين في المعسكرات أو الذين يتنقلون من الفنادق عبر الحافلات، التي يجرى تطهيرها.
وقال جابرييلى جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، في تصريحات لإذاعة راديو 1: «من الممكن استئناف المباريات نهاية الشهر المقبل».
وتابع: «أتمنى أن تتمكن كل الفرق من اللعب في استاداتها، حتى المتواجدة في الشمال، ولو لم يكن ذلك ممكنًا، سنتوصل إلى حلول أخرى».
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