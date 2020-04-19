شكرا لقرائتكم خبر عن «ساري»: الحكام لا يجاملون يوفنتوس في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماوريسيو سارى، المدير الفنى للفريق الأول بنادى يوفنتوس، أن الذين يدّعون أن الحكام ينحازون إلى السيدة العجوز، غير منصفين، مطالبًا إياهم بالنظر إلى الأرقام والنتائج التي حققها فريقه مقارنة بالمواسم السابقة.
وقال سارى، في تصريحات لقناة يوفنتوس الرسمية: «دائمًا يقولون عنا إن الحكام يفضّلوننا، لكن انظروا إلى الأرقام، إنها تقول شيئًا آخر».
وأضاف: «أود الذهاب إلى روما للتواجد بنهائى كأس إيطاليا، أو الذهاب لأى مدينة أوروبية أخرى من أجل دورى أبطال أوروبا».
وتابع سارى: «الآن، ليس لدى أفكار واضحة للعمل بالوقت الحالى، فقط أشاهد المباريات بطريقة تمنحك أفكارًا مختلفة، أعتقد أننا سنلعب في الصيف، لذلك هذا هو الوقت المناسب لقطع الاتصال قليلا، لأنه سيكون هناك وقت قصير بين الموسم الحالى والموسم المقبل».
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