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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يسعى مجددا لخطف زيدان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
اكدت تقارير صحفية ايطالية، ان يوفنتوس بطل ايطاليا سيسعى مجددا لجلب الفرنسي زين الدين زيدان الى ايطاليا من اجل تدريب الفريق خلفا للمدرب الحالي ماوريسيو ساري .
زيدان الذي لعب في اليوفي من 1996 وحتى 2001 لطالما كان مطمعا لادارة الفريق لمساعدته في الفوز باللقب الغالي وهو دوري الابطال الذي احرزه 3 مرات متتالية مع الريال كمدرب.
السيدة العجوز تحاول الاستفادة من المشكلة بين بيريز رئيس الريال وزيزو من اجل التعاقد معه وجلبه الى الاليانز ستاديوم بعد ان كانت تعاقدت مع نجم الريال كريستيانو رونالدو من قبل.
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