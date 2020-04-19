شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بينيفينتو يريد اعادة جيوفينكو الى ايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 يستعد نادي ​بينيفينتو​ الذي كان قاب قوسين من العودة الى السيري ا قبل التوقف بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد الى تقديم عرض للتعاقد مع الدولي الايطالي السابق سيباستيان ​جيوفينكو​ نجم ​الهلال​ السعودي الحالي.

اللاعب السابق ليوفنتوس يملك عدة عروض من داخل ايطاليا ومن خارجها ابرزها من بارما وبينيفينتو داخليا وفاسكو دا غاما وبوتافوغو من البرازيل. يذكر ان نادي بينيفينتو يقوده المدرب فيليبو اينزاغي نجم ومدرب ميلان السابق وهو يحاول العودة الى الاضواء بعد عودة الدوريات الى الحياة وانتهاء وباء كورونا.

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