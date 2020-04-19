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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يحسم خياره بشأن التعاقد مع كاين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
حسم نادي ريال مدريد الإسباني، قراره بشأن التعاقد مع الدولي الانكليزي هاري كاين مهاجم توتنهام في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.
ويعد النجم الإنكليزي محورًا للتقارير الصحفية بعد انتشار التكهنات حول إمكانية رحيله عن السبيرز نهاية الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية، فإن ريال مدريد لا يفكر بتقديم عرض للحصول على خدمات كاين في الميركاتو المقبل.
وأشارت إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن الازمة الاقتصادية بسبب توقف النشاط الكروي نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وكانت إدارة توتنهام قد حددت سعر هاري كاين بـ 200 مليون جنيه إسترليني.
وأكدت، أن النادي الملكي سبق له مراقبة كاين، ولكن أولويتهم الآن تتمثل بضم لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
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