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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روني: ليفربول الافضل هجومياً في العالم حالياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
يرى الغولدن بوي واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق ونجم ديربي كاونتي الحالي أن الخط الامامي لليفربول هو الأفضل في العالم حيث أوضح الدور الرئيسي لروبرتو فيرمينو.
ويتصدر الليفر ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، حيث توج العام الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
وقال روني لصحيفة "صنداي تايمز":" غالبًا ما يكون التسجيل متروكًا للاعبين الذين يعملون معًا، وتعد جبهة ليفربول الثلاثة هي الشكل المثالي".
وأضاف:" صلاح وماني يوفران العمق من خلال دفع الفرق للخلف مما يسمح لفيرمينو بالتعمق في الكرة، ومنح الحرية للاثنان بركض بوتيرة عالية لا تصدق للهجوم".
وتابع:" هذا يذكرني كيف كان روما يلعب مع فرانشيسكو توتي باعتباره رقم 10 واثنين من العدائين السريع يدخلون منطقة الجزاء".
وأتم:" ليفربول حالياً لديه أفضل وحدة هجومية في كرة القدم العالمية".
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