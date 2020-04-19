روني: ليفربول الافضل هجومياً في العالم حالياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

يرى الغولدن بوي واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق ونجم ​ديربي كاونتي​ الحالي أن الخط الامامي ل​ليفربول​ هو الأفضل في العالم حيث أوضح الدور الرئيسي لروبرتو فيرمينو.



ويتصدر الليفر ترتيب ​الدوري الانكليزي​ الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، حيث توج العام الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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وقال روني لصحيفة "صنداي تايمز":" غالبًا ما يكون التسجيل متروكًا للاعبين الذين يعملون معًا، وتعد جبهة ليفربول الثلاثة هي الشكل المثالي".

وأضاف:" صلاح وماني يوفران العمق من خلال دفع الفرق للخلف مما يسمح لفيرمينو بالتعمق في الكرة، ومنح الحرية للاثنان بركض بوتيرة عالية لا تصدق للهجوم".

وتابع:" هذا يذكرني كيف كان روما يلعب مع فرانشيسكو توتي باعتباره رقم 10 واثنين من العدائين السريع يدخلون منطقة الجزاء".

وأتم:" ليفربول حالياً لديه أفضل وحدة هجومية في كرة القدم العالمية".