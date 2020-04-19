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روني: ليفربول الافضل هجومياً في العالم حالياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

يرى الغولدن بوي واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق ونجم ​ديربي كاونتي​ الحالي أن الخط الامامي ل​ليفربول​ هو الأفضل في العالم حيث أوضح الدور الرئيسي لروبرتو فيرمينو.

ويتصدر الليفر ترتيب ​الدوري الانكليزي​ الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، حيث توج العام الماضي بلقب وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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وقال روني لصحيفة "صنداي تايمز":" غالبًا ما يكون التسجيل متروكًا للاعبين الذين يعملون معًا، وتعد جبهة ليفربول الثلاثة هي الشكل المثالي".

وأضاف:" صلاح وماني يوفران العمق من خلال دفع الفرق للخلف مما يسمح لفيرمينو بالتعمق في الكرة، ومنح الحرية للاثنان بركض بوتيرة عالية لا تصدق للهجوم".

وتابع:" هذا يذكرني كيف كان روما يلعب مع فرانشيسكو توتي باعتباره رقم 10 واثنين من العدائين السريع يدخلون منطقة الجزاء".

وأتم:" ليفربول حالياً لديه أفضل وحدة هجومية في كرة القدم العالمية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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