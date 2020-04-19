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آلابا امام خيارين لتحديد مستقبله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الدولي النمساوي دافيد آلابا ظهير ​بايرن ميونيخ​ الالماني لم يحسم بعد مستقبله مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الصيفية.

وظهر اسم ألابا على جدول أعمال ​​ وريال مدريد مؤخراً، خاصة إنه لم يجدد عقده بعد مع النادي البافاري الذي سينتهي في عام 2021.

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وتشير التقارير الى ان ادارة البايرن دخلت في مفاوضات لتمديد عقد النمساوي، الا ان وبحسب صحيفة بيلد، توقفت المناقشات بسبب فيروس .

ووفقاً لصحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، فان ​الابا​ لم يقر اذا كان سيغادر بايرن ميونيخ أم لا هذا الصيف.

وبالتالي، سيكون لدى ألابا خيارين في الميركاتو المقبل، أما تمديد عقده مع البايرن أو الرحيل وخوض تجربة جديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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