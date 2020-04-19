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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آلابا امام خيارين لتحديد مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الدولي النمساوي دافيد آلابا ظهير بايرن ميونيخ الالماني لم يحسم بعد مستقبله مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الصيفية.
وظهر اسم ألابا على جدول أعمال برشلونة وريال مدريد مؤخراً، خاصة إنه لم يجدد عقده بعد مع النادي البافاري الذي سينتهي في عام 2021.
وتشير التقارير الى ان ادارة البايرن دخلت في مفاوضات لتمديد عقد النمساوي، الا ان وبحسب صحيفة بيلد، توقفت المناقشات بسبب فيروس كورونا.
ووفقاً لصحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، فان الابا لم يقر اذا كان سيغادر بايرن ميونيخ أم لا هذا الصيف.
وبالتالي، سيكون لدى ألابا خيارين في الميركاتو المقبل، أما تمديد عقده مع البايرن أو الرحيل وخوض تجربة جديدة.
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