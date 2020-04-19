آلابا امام خيارين لتحديد مستقبله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الدولي النمساوي دافيد آلابا ظهير ​بايرن ميونيخ​ الالماني لم يحسم بعد مستقبله مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الصيفية.



وظهر اسم ألابا على جدول أعمال ​برشلونة​ وريال مدريد مؤخراً، خاصة إنه لم يجدد عقده بعد مع النادي البافاري الذي سينتهي في عام 2021.

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وتشير التقارير الى ان ادارة البايرن دخلت في مفاوضات لتمديد عقد النمساوي، الا ان وبحسب صحيفة بيلد، توقفت المناقشات بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، فان ​الابا​ لم يقر اذا كان سيغادر بايرن ميونيخ أم لا هذا الصيف.

وبالتالي، سيكون لدى ألابا خيارين في الميركاتو المقبل، أما تمديد عقده مع البايرن أو الرحيل وخوض تجربة جديدة.