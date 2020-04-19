شكرا لقرائتكم شاهد خالد قمر فى وصلة تدريب شاقة بالعزل المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، وصلة تدريبات قوية في الحجر المنزلي، بعد توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر قمر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث يستعد مهاجم زعيم الثغر لعودة النشاط الرياضي بكامل لياقته.

وكشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى عن أن خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى قام بالتوقيع للقلعة الحمراء دون تردد أثناء تواجده فى منزلى.

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وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الاهلى أن خالد قمر كان لديه أزمة مع الفريق الذى تواجد فيه فى ذلك التوقيت فى ليبيا وكان يرغب فى عدم العودة مرة أخرى ولكن يتعرض للإيقاف فى ذلك الوقت حال ضمه لأى نادٍ وتم الكشف أنه قام بالتوقيع للاهلى وإنبى .

وأشار عدلى القيعى عن أن خالد قمر قام بالتواجد فى القلعة الحمراء برفقة وكيلة وفى انتظار إعلان إتمام الاتفاق مع اتحاد الشرطة ولكن لم ينجح فى ذلك الأمر وأنتقل إلى الزمالك.

وكان خالد قمر قد صرح في أحد البرامج قائلاً: "وقعت للأهلي وأنا لاعب في اتحاد الشرطة، ولكن مع تدخل الزمالك، نادي الشرطة فضل انضمامي للأبيض".

واستكمل: "كنت قد حصلت على أموال من الأهلي ولكن وزير الداخلية تدخل في الأمر وحسمه، خاصًة أن رغبتي كانت للزمالك".