شاهد حارس الزمالك يستعيد ذاكرة التصديات الرائعة على أنغام "انا ابن مصر"

ونشر عواد فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، لأبرز تصدياته للكرات الخطيرة، على أنغام أغنية "أنا ابن مصر".

وأبدى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، رغبته فى الاستمرار داخل صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الفترة الأخيرة حول وجود رغبة لديه فى الرحيل بالموسم الجديد، لعدم المشاركة بشكل أساسى مع الفريق وأوضح مصدر مقرب من الحارس عدم صحة المسألة، مشددًا على أن حارس الفريق الأبيض يدرك جيدا أنه سيعود للحصول على فرصته بشكل جيد فى التوقيت المناسب عند استئناف النشاط الرياضى المتوقف خلال الوقت الحالى؛ لتجنب انتشار فيروس كورنا المستجد، حيث تم أيضًا تأجيل مباراتى الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، لأجل غير مسمى، وذلك من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وذلك فى ضوء التحذيرات المختلفة والإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.