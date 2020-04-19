شكرا لقرائتكم فايلر يتراجع عن السفر إلى سويسرا بسبب الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تراجع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن فكرة السفر إلى بلاده خلال الفترة الحالية عن طريق الطائرات التي تسافر إلى سويسرا على فترات وتقل الجالية السويسرية في مصر رغم حظر الطيران بسبب وباء "كورونا" ، وقرر المدير الفني للأهلي البقاء بالقاهرة.

وشهدت الفترة الماضية تلقي فايلر أكثر من فرصة عبر سفارة سويسرا بالقاهرة من أجل العودة لبلاده للتواجد بجوار أسرته التى تُقيم هناك خاصة في ظل غموض الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي على خلفية وباء "كورونا" الذي إنتشر في العالم كله.

ورفض فايلر السفر إلى سويسرا رغم حالة "الملل" التى يشعر بها خلال الفترة الحالية نتيجة البقاء في فندق إقامته لما يقرب من 40 يوماً ، وأرجع المدير الفني للأهلي رفضه السفر إلى سويسرا خوفه من قضاء ما يقرب من 14 يوماً في الحجر الصحي في سويسرا ومثلهم في القاهرة حينما يرغب في العودة لمصر بما يُعني أنه قد يقضي 28 يوماً في الحجر الصحي بمصر وسويسرا.

كما أن فايلر يخشى من عودة النشاط الرياضي في مصر في أي وقت ويتأخر في العودة لتدريبات الفريق بسبب إجراءات السفر والطيران والحجر الصحي.

Advertisements

السفارة السويسرية بالقاهرة تحرص على التوصل مع رينيه فايلر خلال الفترة الحالية بشكل متواصل من أجل الاطمئنان عليه فى ظل تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" وباء كورونا.

ويتلقى فايلر اتصالات بشكل مُستمر من مسئولى السفارة للاطمئنان عليه ومعرفة طلباته أو احتياجاته، وطلبت السفارة من رينيه فايلر عدم التحرك خارج الفندق الذى يقيم فيه حفاظاً على سلامته فى هذه الفترة الصعبة التى يجتاح فيها "كورونا" العالم كله.

وطمأن رينيه فايلر زوجته وأسرته فى سويسرا على الأحوال فى مصر بشأن تداعيات فيروس كورونا، وأكد المدير الفنى للأهلى لأسرته أن الأمور جيدة فى مصر وأن الحكومية المصرية تتخذ إجراءات احترازية جيدة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكد رينيه فايلر أنه يتواجد فى مقر إقامته ولا يُغادره بسبب تجميد النشاط، حيث يستغل وقت فراغه فى خوض التدريبات وكذلك متابعة أحوال فريقه عبر تطبيق "واتس آب" بجانب القراءة فى الفندق.