الأرجنتين تحارب كورونا بتمثال دييجو مارادونا... صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لجأت السلطات الأرجنتينية، في العاصمة بوينس آيرس، إلى تمثال لأسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، في إطار إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.

السلطات قررت وضع كمامة على فم التمثال، الذي يصل ارتفاعه إلى 4 أمتار، وهو منصوب أمام ستاد العاصمة الأرجنتينية.

موقع “تي واي سي” الرياضي الأرجنتيني، ذكر أنه جرى وضع كمامات على بعض النصب التذكارية، وعلى وجوه التماثيل في المدينة؛ لحث أفراد الشعب على المساهمة في جهود مكافحة الفيروس.. بعدما أصدرت السلطات قرارا يلزم السكان في ولاية بوينس آيرس، بارتداء الكمامات.

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نشطاء على مواقع التواصل في الأرجنتين، علقوا بأن السلطات قررت وضع كمامات على تماثيل أبطال وأساطير البلاد ومنهم مارادونا لتذكر السكان بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا ولحثهم على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.. وأضافوا “سيبقى الأبطال دائما قدوة ورمزا في مثل هذه اللحظات”.

منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

الوباء أجبر العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.