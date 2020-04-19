صحيفة تكشف عن علاقة سرية بين كريستيانو رونالدو وكيم كارداشيان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن جوانب سرية من حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

الصحيفة أكدت في تقرير لها تقارير أن كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق كان قد التقى بنجمة التلفزيون وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، في عام 2010.

وبحسب صحيفة فإن رونالدو التقى بالعديد من الفتيات الشهيرات، على رأسهن نجمة التلفزيون البرتغالية ميرش روميرو 2005، وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون 2007.

Advertisements

كما التقى أيضا الممثلة الهندية بيباشا باسو 2007، والممثلة والمغنية الأميركية باريس هيلتون 2009، وكيم كارداشيان 2010، وعارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في الفترة 2010-2015.

الصحيفة ألقت الضوء على قصة شهيرة عمرها 10 سنوات، حيث عاش رونالدو حينها مغامرة قصيرة مع كيم كارداشيان.. مشيرة إلى أن كريستيانو التقى بكيم كارداشيان خلال موسمه الأول مع ريال مدريد، وكان يبلغ من العمر 25 عاما، بينما كانت كيم في الـ29 من عمرها، وقد سافرت كيم إلى مدريد لمدة ثلاثة أيام حيث التقت اللاعب.

وبحسب الصحيفة، تناول الثنائي الطعام سويا، وكان من الواضح الانسجام بينهما بشكل كبير.