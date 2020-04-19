الامارات | ميسي يصدم برشلونة بمبلغ تعجيزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يصدم برشلونة بمبلغ تعجيزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع لو10سبورت، أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يطلب زيادة كبيرة في راتبه، لتجديد عقده مع النادي الإسباني.



وأشار إلى أن عقد "البرغوث" مع البارسا ينتهي في صيف 2021، ويحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 50 مليون يورو، في حين يجري برشلونة مناقشات مع ميسي منذ فترة بشأن تجديد العقد حتى عام 2023، لكن لم يتوصل الطرفان بعّد لاتفاق نهائي.



وأوضح أن صاحب 32 عاماً يشترط رفع راتبه بمقدار 10-15 مليون يورو للتوقيع على العقد الجديد، كما أنه من ضمن شروط ميسي، إعادة نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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