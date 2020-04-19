الامارات | كرة القدم النسائية مهددة بالإلغاء بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن كرة القدم النسائية مهددة بالإلغاء بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، من أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) تهدد وجود كرة القدم النسائية.

ودعا الاتحاد في تقرير نشره اليوم الأحد، الهيئات الحاكمة لكرة القدم إلى اتخاذ إجراءات لحماية اللاعبات وبناء أساس أكثر صلابة للعبة.

وأضافت "فيفبرو": "من المرجح أن يشكل الوضع الحالي تهديدا تقريبا لوجود لعبة كرة القدم النسائية إذا لم يتم وضع اعتبارات محددة لحماية صناعتها".

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وأعرب "فيفبرو" عن قلقه من أن عدم وجود المعايير يمكن أن يترك اللاعبات على وجه الخصوص في خطر فقدان مصدر رزقهم للعيش.

وأضاف أنه نظرا لبطولاته الأقل شهرة، ورواتب اللاعبات المنخفضة، والفرص القليلة المتاحة له، وصفقات الرعاية غير المتكافئة واستثمار الشركات الأقل، فإن هشاشة النظام البيئي لكرة القدم للسيدات يتعرض لضرر كبير من الوضع الحالي.