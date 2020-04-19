الامارات | تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى إشعار آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم السبت مباراتي نهائي دوري أبطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي المقررين في نهاية مايو المقبل حتى اشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد القاري «بعد قرار تأجيل نصف نهائي المسابقتين الافريقيتين للاندية، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كوفيد-19، يعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم تأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا ونهائي كاس الاتحاد الافريقي حتى اشعار آخر».

وكان الاتحاد القاري قد أعلن السبت الماضي ارجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين للسبب عينه.

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وكان من المقرر ان يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر ان يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) اختار منتصف الشهر الماضي مدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال في 29 مايو، والرباط (ملعب الأمير مولاي عبدالله) لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية) في 24 مايو.

