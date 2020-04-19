الامارات | علي مبخوت يُشارك في «كسر سلسلة المرض»

شكرا لقرائتكم خبر عن علي مبخوت يُشارك في «كسر سلسلة المرض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نجم وهداف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونادي الجزيرة علي مبخوت في الحلقة الجديدة من حملة «كسر سلسلة المرض» التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فايروس كورنا المستجد (كوفيد-19) وذلك بمشاركة نجوم وأساطير القارة.

وقال علي مبخوت، الذي يحمل الرقم القياسي لتسجيل أسرع هدف في تاريخ كأس آسيا وكان أفضل هداف في نسخة أستراليا عام 2015: «لا شك أننا نواجه الآن أكبر خصم لنا، هذا الفيروس هو اختبار حقيقي لهويتنا كمجتمع عالمي. إنه تحد غير مسبوق، ليس فقط على مستوى الصحة البدنية ولكن أيضًا على مستوى مقدرتنا العقلية».

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وأضاف: «في جميع أنحاء العالم، فقدنا أرواحًا ثمينة، ويواصل العاملون في المجال الطبي لدينا – وهم أبطالنا الحقيقيون - القتال في الخطوط الأمامية كل يوم، تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة وهي أن نكون يقظين وأن نستمر في كوننا قوة مساندة لبعضنا البعض».

«من خلال حملة (BreakTheChain#)، أريد أن يعرف كل من يقرأ هذه الرسالة أنك لست وحدك، قد لا نتمكن من إمتاعك على أرض الملعب، لكننا نظل ملتزمين في هذه الرحلة معك لمحاربة تفشي هذا المرض».

وقام الاتحاد الاتحاد الآسيوي بإطلاق حملة إيقاف سلسلة المرض، عبر هاشتاغ (BreakTheChain#) والتي تحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة مع الآخرين، وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي، وقد حظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

