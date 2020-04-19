شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبدربه: جيل «الثلاثية» لم يكن ينقصه محمد صلاح للتأهل إلى كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن تواجد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع الجيل الذهبي الذي فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية بقيادة «المعلم» حسن شحاتة، لم يكن ليؤهله إلى كأس العالم خلال تلك الفترة.
وقال عبدربه، خلال استضافته بقناة «أون تايم سبورت»، ردًا على سؤال «لو تواجد محمد صلاح مع منتخب البطولات الثلاث لتأهلنا إلى كأس العالم؟»: «لا طبعا منتخبنا كان قويا جدا ولا ينقصه أي لاعب».
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