شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يقود سباق التوقيع مع «إدوارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود نادي أرسنال الإنجليزي سباق التوقيع مع المهاجم الفرنسي أودسون إدوارد، لاعب سيلتك الإسكتلندي، والذي يجذب اهتمام عدد من الأندية في إنجلترا وفرنسا.

وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى أن نجم منتخب فرنسا تحت 21 عامًا قد تألق في الملاعب الإسكتلندية بعد ترعرعه في أكاديمية باريس سان جيرمان وقضاء فترة إعارة قصيرة مع تولوز.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال أصبح الأقرب للتعاقد مع اللاعب الذي يحظى باهتمام إيفرتون أيضًا في إنجلترا، بالإضافة إلى ليون وليل الفرنسيين.

ويسعى الفريق اللندني لتعويض الرحيل المتوقع لهدافه بيير-إيمريك أوباميانج وزميله أليكساندر لاكازيت في فترة الانتقالات القادمة إذ يرى مسؤولوه في «إدوارد» المرشح المناسب لشغل مركز رأس الحربة في صفقة قد تكلف النادي قرابة 25 مليون جنيه إسترليني.