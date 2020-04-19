شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو القدم والسلة بالاتحاد السكندرى يتنازلون عن 50% من مستحقاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر لاعبو الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى التنازل عن 50% من مستحقاتهم المالية المتأخرة حتى نهاية الموسم دعما للنادى. وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندرى إن النادى سدد بالفعل 65% من مستحقات اللاعبين قبل توقف مسابقة الدورى الممتاز، مشيرا إلى تنازل لاعبي الفريق الاول لكرة السلة عن 50% من مستحقاتهم المتبقية أيضا دعما للمبادرة التي أطلقها النادى لابناء زعيم الثغر الرياضيين لمجابهة النتائج المترتبة على فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,032

تعافي 701

وفيات 224

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