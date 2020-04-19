شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تقرر تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية حتي 29 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، اليوم السبت، تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية حتى 29 أبريل المقبل، في إطار الخطة الحكومية للوقاية ومكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية- في بيان اليوم- «في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء فيروس كورونا، تعلن وزارة الشباب والرياضة أن كل التدابير الوقائية المتخذة تبقى سارية المفعول حتى 29 أبريل 2020».

وأشار البيان إلى أن التدابير الوقائية تشمل غلق كل المنشآت الرياضية والمؤسسات الشبابية والترفيهية وتأجيل كل المنافسات الرياضية في كافة المجالات، وتأجيل معسكرات الإعداد للرياضيين والفرق الوطنية بالخارج، وهي التدابير المتخذة من يوم 11 مارس الماضي.

وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، قد أعلن وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالبلاد إلى 2534 حالة إصابة، و367 حالة وفاة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل.

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وقرر عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري في وقت سابق اليوم السبت تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 29 أبريل الجاري، بسبب فيروس (كورونا).