شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الزمالك: أتمنى المشاركة مع الفريق الأول.. و«الونش» مثلي الأعلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام عبدالمجيد عبدالسلام، مدافع فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، من مواليد 30 إبريل 2001، عن أمنيته في المشاركة مع الفريق الأول بالنادي، لافتا إلى أن محمود حمدي «الونش» هو مثله الأعلى محليا.

وقال حسام عبدالمجيد، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «كنت ألعب في مركز شباب القلعة بالقاهرة من 2005 لـ2008، وكان والدي مهتم بي هو وأخي الكبير، وكابتن رفاعي محمد تابعني وطالبني بالانضمام لنادي الزمالك وتم اختباري مع كابتن حمادة رأفت وهو من اختارني وله فضل كبير على بعد ربنا ووالدي وأمي وأخي ومتواجد بالنادي منذ 11 عام من موسم 2009 وأنا ثاني كابتن بالفريق».

وتابع: «أول مرة تم تصعيدي فيها للفريق الأول كانت مع كابتن إيهاب جلال، وكابتن أحمد صالح هو من رشحني للمدير الفني الذي قام برؤيتي وتم تصعيدي مع الفريق لفترة، بعدها مع مستر ميتشو حيث كان يتابع مباراة بيراميدز ببطولة الناشئين وأحرزت هدف وقدمت مباراة جيدة وبعدها انضممت إلى تدريبات الفريق الأول حتى وصول المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وتدربت معه لفترة ودخلت قائمة مباراة طنطا بالدوري وكنت منتظم في تدريبات الفريق حتى قبل توقف النشاط».

وأكمل: «مثلي الأعلى محليا محمود الونش نجم دفاع الزمالك، وعالميا راموس قائد ريال مدريد، وفان دايك مدافع ليفربول».

وعن أحلامه مع الزمالك: «أمنياتي مع النادي الفترة المقبلة المشاركة مع الفريق الأول، وأحلم الاحتراف في أوروبا عن طريق النادي، كنا نحتل المركز الأول في بطولة الجمهورية مواليد 2001 قبل توقف المسابقة، ونسير بخطى ثابتة نحو التتويج بالبطولة».

وعن المشاركة مع المنتخبات قال: «أتواجد مع المنتخب بشكل أساسي منذ فترة مع كابتن ربيع ياسين المدير الفني، حيث أتواجد باللقاءات الودية والرسمية والبطولات التي يشارك فيها منتخب الشباب، وشاركت في بطولة شمال إفريقيا في تونس في كل اللقاءات بشكل أساسي، واخيرا في بطولة كأس العرب الأخيرة، وأشكر كابتن ربيع الذي منحني الفرصة للتواجد ويشيد دائما بقدراتي ويحفزني».

Advertisements

واختتم ناشئ الزمالك تصريحاته بتوجيه الشكر لبعض المدربين: «المدربين الذين أدين لهم بالفضل، كابتن حمادة رأفت وكابتن سامي الشيشيني وكابتن أمير عبدالعزيز، وكابتن أحمد عبدالمقصود، كابتن أحمد عبدالرؤوف، كابتن محمد فوزي وكابتن احمد معاذ».