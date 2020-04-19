شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يدرس ضم «دي ليخت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي ريـال مدريد الإسباني التحرك للتعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم خط دفاعه الموسم المقبل.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن القلق من ارتفاع سن سيرجيو راموس وكم المباريات التي يلعبها الفرنسي رافائيل فاران، يدفع النادي الملكي للبحث عن خيارات جديدة في مركز قلب الدفاع.

وعانى «دي ليخت» للتأقلم مع السيدة العجوز منذ انتقاله للنادي، الصيف الماضي، بعد تألقه الشديد مع فريقه السابق أياكس، الموسم الماضي، وقيادته للنادي الهولندي للوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

ويضع ريـال مدريد «دي ليخت» كأحد الخيارات المطروحة لتعزيز الخط الخلفي في فترة الانتقالات القادمة، بالإضافة إلى مدافع نادي آر بي ليبزيج الألماني دايوت أوباميكانو، صاحب الـ 20 عامًا.