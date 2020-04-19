شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: اتحاد الكرة جاهز لاستكمال الدوري (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن إدارة «الجبلاية» جاهزة في حالة صدور قرار استئناف النشاط الرياضي، موضحًا أن اللجنة لديها ملف كامل بشأن استئناف المسابقات المحلية.

وأضاف فضل، خلال استضافته في برنامج «ملعب أون تايم» على قناة أون تايم سبورتس: «لو طلب منا استئناف الدوري غدا سنكون على أتم استعداد وجاهزية، وسنحتاج من 3 أسابيع لشهر لاستئناف المسابقة، وفقا لاعتماد القرارات المحددة، ومستعدون لانطلاق الدوري حتى منتصف يوليو المقبل، ولكن سيكون لدينا أزمة في إنهاء الموسم خلال سبتمبر المقبل بسبب الارتباطات الأولمبية والدولية».

وتابع: «هناك ملف جاهز لعودة الدوري مثل اللعب على ملاعب محددة وكذلك فنادق محددة آخرى مع إقامة المباريات بدون جمهور».