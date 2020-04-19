تقارير: صفقة لاوتارو على دفعات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف إيطالية، عن حيلة جديدة يجهزها نادي برشلونة للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبسبب تقدم الاوروغوياني لويس سواريز في السن (33 عامًا)، يريد البرشا ضم خليفته في الميركاتو المقبل.
وقد وضع النادي الكتالوني عينه على نجم التانغو، حيث يملك شرطاً جزائياً مع النيراتزوري يبلغ 111 مليون يورو، الا ان تفعيله لن يكون سهلاً في ظل الازمة الاقتصادية للاندية بسبب كورونا.
وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن برشلونة سيعمل على إقناع الإنتر بترك لاوتارو في الصيف، لكن عن طريق تقسيط سعر شرائه على مدى عامين أو ثلاث أعوام.
ولم تحدد الصحيفة الإيطالية مبلغًا محددًا، لكنها المرة الأولى التي يتم طرح مثل هذا الخيار.
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