تقارير: بديل بيكيه من الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي ​برشلونة​ قد حدد بديل مدافعه المخضرم جيرارد ​بيكيه​ من بطولة الدوري الإيطالي.



ووفقًا لصحيفة ‘‘لاغازيتا ديللو سبورت‘‘ الإيطالية، فإن النادي الكتالوني قد وضع عينه على الشاب أليساندرو ​باستوني​ مدافع انتر من أجل جلبه لملعب كامب نو في الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرشا يرى ان باستوني هو البديل المثالي لبيكيه لقيادة دفاع برشلونة في المستقبل.

ونجح باستوني في فترة قصيرة من خطف مركز اساسي في تشكيلة المدرب انطونيو كونتي مدرب النيراتزوري بعد تقديمه مستوى متميز ما جعله هدفاً للعديد من الاندية الكبيرة على رأسها برشلونة ومانشستر سيتي.

واوضحت الصحيفة، ان كونتي مدرب الفريق قد ابلغ الإدارة أنه بصرف النظر عن رحيل دييغو غودين في الفترة المقبلة، فإنه لا يريد أن يتخلى عن اياً من مدافعيه في الصيف.