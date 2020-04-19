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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: بديل بيكيه من الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي برشلونة قد حدد بديل مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه من بطولة الدوري الإيطالي.
ووفقًا لصحيفة ‘‘لاغازيتا ديللو سبورت‘‘ الإيطالية، فإن النادي الكتالوني قد وضع عينه على الشاب أليساندرو باستوني مدافع انتر من أجل جلبه لملعب كامب نو في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت الصحيفة، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرشا يرى ان باستوني هو البديل المثالي لبيكيه لقيادة دفاع برشلونة في المستقبل.
ونجح باستوني في فترة قصيرة من خطف مركز اساسي في تشكيلة المدرب انطونيو كونتي مدرب النيراتزوري بعد تقديمه مستوى متميز ما جعله هدفاً للعديد من الاندية الكبيرة على رأسها برشلونة ومانشستر سيتي.
واوضحت الصحيفة، ان كونتي مدرب الفريق قد ابلغ الإدارة أنه بصرف النظر عن رحيل دييغو غودين في الفترة المقبلة، فإنه لا يريد أن يتخلى عن اياً من مدافعيه في الصيف.
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