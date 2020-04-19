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مالك برايتون: ليفربول يستحق اللقب، ومن الصعب هبوط اي فريق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

كشف توني بلوم مالك نادي ​برايتون​ في حديثه لوسائل إعلام بريطانية إنه من غير المرجح هبوط أي فريق من الدوري الممتاز في حال لم تستكمل المباريات بسبب فيروس .

وناقشت أندية الدوري الممتاز الخيارات المحتملة لاستكمال الدوري، لكن كل هذه الاقتراحات ستبقى افتراضية بعد تمديد إجراءات العزل العام بسبب كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

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وقبل 9 جولات على النهاية يتقدم برايتون بفارق نقطتين على منطقة الهبوط.

وقال بلوم:" سيكون من الصعب هبوط أي فريق، خاصة في الدوري الممتاز إذا لم يُستكمل الموسم".

وأضاف:" ربما يتم تحديد البطل، و​ليفربول​ يستحق ذلك، وقد يتم تحديد الفرق المتأهلة لأوروبا، لكن لا أتوقع هبوط اي فريق خاصة مع الأخذ في الاعتبار النسبة المئوية المطلوبة".

وفي ظل فارق المباريات بين الفرق، فإن هناك اقتراح أن يتم حسم الترتيب النهائي بمتوسط النقاط لكل فريق في المباراة الواحدة.

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