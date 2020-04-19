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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مالك برايتون: ليفربول يستحق اللقب، ومن الصعب هبوط اي فريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
كشف توني بلوم مالك نادي برايتون في حديثه لوسائل إعلام بريطانية إنه من غير المرجح هبوط أي فريق من الدوري الممتاز في حال لم تستكمل المباريات بسبب فيروس كورونا.
وناقشت أندية الدوري الممتاز الخيارات المحتملة لاستكمال الدوري، لكن كل هذه الاقتراحات ستبقى افتراضية بعد تمديد إجراءات العزل العام بسبب كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.
وقبل 9 جولات على النهاية يتقدم برايتون بفارق نقطتين على منطقة الهبوط.
وقال بلوم:" سيكون من الصعب هبوط أي فريق، خاصة في الدوري الممتاز إذا لم يُستكمل الموسم".
وأضاف:" ربما يتم تحديد البطل، وليفربول يستحق ذلك، وقد يتم تحديد الفرق المتأهلة لأوروبا، لكن لا أتوقع هبوط اي فريق خاصة مع الأخذ في الاعتبار النسبة المئوية المطلوبة".
وفي ظل فارق المباريات بين الفرق، فإن هناك اقتراح أن يتم حسم الترتيب النهائي بمتوسط النقاط لكل فريق في المباراة الواحدة.
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