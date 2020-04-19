التمرين فى البلكون.. شاهد على لطفى فى فترة العزل المنزلى

ووضع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى برنامجا غذائيا للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبي ودكتور التغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، مما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدني تمهيداً لاستئناف النشاط الكروي في أي وقت، والمتوقف حالياً في العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.

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من ناحية أخرى ، إستقر مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة وأنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة في العقود بالمقارنة بباقي زملائهم ،خاصة بعد تعديل عقود الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني مؤخراً، والذين كانوا يحصلا ايضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.

وتدرس لجنة التخطيط تمديد عقود أحمد الشيخ والحارس علي لطفي خاصة الأول الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم القادم على أن يتم تمديد عقد علي لطفي أيضاً حال الاستقرار على تعديل قيمة عقده المادية، ومن المقرر أن تبدأ لجنة التخطيط بالأهلي في بحث ملف ترضية بعض نجوم الفريق بما فيهم أحمد الشيخ وعلي لطفي بعد الانتهاء من حسم مستقبل رباعي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي والذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.