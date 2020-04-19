شكرا لقرائتكم عمرو جمال ينشر صور تدريباته الصباحية فى المنزل عبر انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو جمال لاعب الأهلى المعار إلى طلائع الجيش على مشاركة جمهوره تدريباته الصبحية عر صفحته الشخصية على انستجرام .

و يحرص عمرو جمال على مواصلة التدريب فى المنزل للمحافظة على لياقته البدنية خلال فترة توقف النشاط الحالى بسبب فيروس كورونا المستجد .

فيما استعاد عمرو جمال، ذكرياته مع القلعة الحمراء في ظل توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ناشرا فيديو عبرحسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامة بوصلة استعراض مهارات خلال تدريباته مع الفريق الأحمر على ملعب التتش بالجزيرة.

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من ناحية أخرى، يدرس الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة ، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن، حيث يدرس بسيونى فكرة إمكانية معسكر إعداد للفريق، أو لعب مباريات ودية متدرجة المستوى البدنى لتجهيز لاعبيه .

وحرص محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش على اجراء اتصالات هاتفية بلاعبيه الاجانب المتواجدين فى القاهرة للإطمئنان عليهم وعلى أسرهم خلال تواجدهم فى الحجر المنزلى فى ظل توقف النشاط الكروى، مطالباً إياهم بتنفيذ البرامج التدريبية التى أرسلها لهم عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعى واتساب للحفاظ على لياقتهم البدنية حال عودة النشاط فى أى توقيت.

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية، خوفا على لياقتهم البدنية مع عودة النشاط الكروى مرة أخرى مطالبا إياهم باتباع أنظمة غذائية متوازنة.