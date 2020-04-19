شكرا لقرائتكم حسن شحاتة يدخل دائرة المرشحين لقيادة منتخب الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل حسن شحاته نجم الكرة المصرية السابق وصانع الجيل الذهبي للمنتخب الوطني وصاحب الثلاثية التاريخية في بطولة الأمم الأفريقية، قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإماراتي الول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لـ"الخليج 365" إن حسن شحاتة دخل ضمن القائمة الأولية لتدريب منتخب الإمارات.

وتابع المصدر، أن اجتماع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم التي أجري أمس السبت عبر الفيديو كونفرانس تطرق لملف المنتخب الأول، واستعرض قائمة من 10 مدربين عالميين لتدريب المنتخب بينهم حسن شحاته.

وأضاف أن شحاته هو المدرب العربي الوحيد ضمن قائمة المدربين لتدريب الامارات في الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك ارتياح داخل الاتحاد الاماراتي لطرح أسم "المعلم" مؤكدا أن القائمة سيتم تقليصها لثلاثة أسماء يتم الاختيار بينهم قبل شهر يونيو المقبل.

وختم بأن ثنائي الاتحاد الإماراتي إبراهيم النمر مسئول الشئون الفنية، ومحمد حماد المشرف على المنتخب، دعما فكرة وجود شحاته كمدير فني للمنتخب الإماراتي في الفترة المقبلة.

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ويملك شحاته تاريخا حافلا، جعله واحدا من أنجح المدربين في تاريخ الفراعنة، حيث عمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله، ونجح مع العديد من الأندية المصرية، لعل أبرزها فترة قيادته للمقاولون العرب، حيث قاد الذئاب للتتويج بكأس مصر موسم 2003 / 2004، وكأس السوبر المصري عام 2004، رغم أن الفريق وقتها كان يلعب بدوري القسم الثاني، كما قاد أندية المنيا والشرقية ومنتخب السويس للصعود للدوري الممتاز.

كما نجح في التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب، ثم حقَّق العديد من الإنجازات الهامة خلال تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى 2011، إذ يُعتَبر أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري.

وقاد المنتخب المصري لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب المصريُ أكثَرَ منتخب أفريقي حاز على كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية، كما صعد بالمنتخب المصري إلى المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو ثاني أفضل تصنيف لمنتخبات أفريقيا، كما حصل شحاتة على جائزة الكاف لأفضل مدرب في أفريقيا لعام 2008.

كما توج المعلم مع الفراعنة في دورة الألعاب العربية عام 2007، ثم دورة حوض وادي النيل عام 2011.

وصنف حسن شحاتة كأفضل مدرب في أفريقيا عام 2010 في ترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، وتم اختياره ضمن أفضل 5 مدرِّبين في تاريخ القارة الأفريقية، كما اختير أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2008 من قبل الاتحاد الأفريقي.

خاض المعلم عدة تجارب تدريبية غير موفقة بعد الرحيل عن تدريب المنتخب الوطني، ما بين مدير رياضي لنادي ميونيخ، إلى مدير فني لنادي الزمالك، ثم مدير فني للعربي القطري، ثم المهمة الفنية لفريق الدفاع الحسني الجديدي، وأخيرا المقاولون العرب.