شكرا لقرائتكم الزمالك يُحذر وكلاء اللاعبين من استغلال اسمه في الصفقات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسؤولو نادي الزمالك، تحذيرًا لبعض وكلاء اللاعبين بعد ربط اسم الأبيض بمجموعة كبيرة من اللاعبين بالدورى المغربى وكذلك التونسى فى الفترة الأخيرة، رغم عدم دخول النادى فى مفاوضات رسمية لضم أياً من هؤلاء اللاعبين.

يأتي تحذير مسئولو الزماك بعدما ربطت العديد من التقارير المغربية والتونسية بين أكثر من لاعب محترف في هاتين الدولتين وبين اللعب للزمالك وهو أمر غير صحيح على الأطلاق .

ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوى والاتحاد السكندرى، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

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ومن المنتظر، أن يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قائمة الأبيض الحالية حتى يرشح لاعبًا جديدًا على أقصى تقدير لضمه خاصة إن الاتجاه داخل اتحاد الكرة حتى اللحظة الجارية هو تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.