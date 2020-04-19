شكرا لقرائتكم مصطفي محمد يتحدى كورونا بالاعلان عن دخول "عش الزوجية" قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتزم مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاولمبى استغلال فترة توقف النشاط الكروى لدخول عش الزوجية حيث نشر اللاعب عبر ستورى انستجرام برفقة خطيبته وعلق : "قريبا" ، وظهر مصطفى محمد برفقة خطيبته فى فيديوهات مثيرة عبر تطبيق تيك توك لاقت إعجاب الجماهير .

ويواصل مصطفى محمد، تدريباته فى معسكره الانفرادى بالغردقة، ويخوض عدة تدريبات بدنية للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا العالمى

شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بمسابقة الدوري، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك في 9 لقاءات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف ليحتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف المازيمبي موليكا صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، كما لعب السوبر المصري والأفريقي وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد في الموسم الجاري 11 هدفاً.

Advertisements

وعلى مستوى صناعة الأهداف ساهم اللاعب في صناعة 3 أهداف هذا الموسم بواقع هدفين في دوري الأبطال وهدف في الدوري.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية، "مصطفى محمد بكى من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالى فهو من أبناء الزمالك"، متابعاً: "عند التعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلى كان مصطفى محمد سيدخل فى صفقة تبادلية ولكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلي".