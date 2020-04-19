رد فعل علي معلول بعد هدف أبوتريكة «القاتل» في رادس

تحدث ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معلول، عن ذكرياته مع هدف نجم الفريق الأحمر محمد أبوتريكة في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2006 بين الأهلي والصفاقسي التونسي.

وفي حواره مع قناة الأهلي، قال معلول إنه حضر نهائي 2006 من ملعب رادس، حيث كان يبلغ من العمر وقتها 14 عاماً، وكان جالساً خلف مقاعد بدلاء الصفاقسي.

وأضاف: "الاحساس كان صعباً بعد هدف أبو تريكة في الصفاقسي، ولا يمكن وصفه".

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وتابع معلول: "الحلم تبخر في الدقيقة 92، تمنيت أن أنزل الملعب لأعيد اللقطة من جديد".

وكان أبوتريكة قد سجل هدف تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2006، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لمثله، ليسجل تريكة هدف قاتل بالملعب الأولمبي برادس.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع "تويتر" ملخص قصير لمباراة الأهلي والترجي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان، ونجح في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد تقديم مستوى رائع.