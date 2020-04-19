نوير "غاضب" في ظل الحديث عن توقف مفاوضات تمديد عقده مع بايرن

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برلين (أ ف ب) - أقر حارس وقائد بايرن ميونيخ مانويل نوير أنه يشعر بالغضب نتيجة ما يُسَرَب من تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده مع بطل ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك في ظل التقارير التي تتحدث عن وصول الطرفين الى حائط مسدود.

ولم يكن بطل مونديال 2014 راضيا عن تسريب تفاصيل المفاوضات الى وسائل الإعلام، موضحا في حديث نشرته صحيفة "بيلد" المحلية "المحادثات التي أجريتها منذ وجودي هنا كانت سرية... لم يُسَرَب أي شيء على الإطلاق. لكن الآن، تظهر باستمرار تفاصيل المفاوضات الحالية في وسائل الإعلام، وغالبا ما تكون غير صحيحة".

وتابع "هذا يثير غضبي. لم أعتد على هذا الشيء في بايرن"، وذلك في ظل ما تؤكده وسائل الإعلام عن توقف المفاوضات بين الحارس البالغ من العمر 34 عاما والنادي البافاري.

ويبدو أن الطرفين مستعدان من حيث المبدأ لتمديد العقد الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2021 لكن بشروط مختلفة تماما. وفي حال فشلت المفاوضات بينهما، قد يغادر نوير "أليانز أرينا" هذا الصيف، وسط اهتمام بضمه من قبل مانشستر سيتي وتشلسي الإنكليزيين بحسب "كيكر".

وأشارت مجلة "كيكر" الأسبوع الماضي بقلم كبير مراسليها كارلهاينتس فيلد الى "أن الرغبة في استئناف المفاوضات ضعيفة للغاية. قد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى شهور قبل اتخاذ قرار نهائي. هناك تصلب في المواقف حاليا".

ووفقا للصحف الألمانية، يطالب نوير بتمديد العقد حتى 2025، لكن بايرن ليس مستعدا للذهاب الى أبعد من عام 2023، أي أنه مستعد لإبقاء الحارس في الفريق حتى السابعة والثلاثين من عمره وليس أكثر من ذلك.

يضاف الى ذلك أن وكيل أعمال نوير، توماس كروث، طلب لموكله راتبا قدره 20 مليون يورو سنويا، وهو أكثر مما عرضه بايرن بحسب "بيلد".

- فليك "مدرب رائع" -

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لكن كروث نفى بدوره لـ "بيلد" هذه التفاصيل، مؤكدا انه لن يتقدم بطلب من هذا القبيل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي أدت الى تعليق الموسم وألحقت بالفرق خسائر مالية هائلة.

ومع تعليق مباريات الدوري، مدد بايرن مؤخرا عقدي كل من المهاجم توماس مولر ومدربه هانزي فليك حتى عام 2023.

وبقاء فليك كمدرب حتى 2023 بعد نجاحه في المهمة التي تولاها في تشرين الثاني/نوفمبر خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش موقتا بعدما عمل مساعدا له، قبل ان يتم تثبيته في كانون الاول/ديسمبر حتى نهاية الموسم، أقنع نوير بالسعي للبقاء في بايرن لفترة أطول.

ورأى نوير ان فليك "مدرب رائع"، مضيفا "أريد أن أحصل على عقد يكون مكسبا لي ولبايرن. أريد أن أؤدي وأن أكون هناك من أجل الفريق... أن أعطي كل ما لدي"، لكنه استطرد "يجب ان تكون الظروف مناسبة (لذلك)".

ويدافع نوير عن عرين النادي البافاري منذ 2011 آتيا من شالكه، وخاض معه 373 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في قيادته الى الفوز بلقب الدوري المحلي في المواسم السبعة الماضية، إضافة الى رفع كل من الكأس المحلية والكأس السوبر أربع مرات، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2013.

ومن المؤكد أن التعاقد مع حارس منتخب ألمانيا لدون 23 عاما ألكسندر نوبل اعتبارا من صيف 2020 قادما من شالكه أيضا، ورفض بايرن تمديد العقد لأبعد من 2023، جعل بطل مونديال 2014 يشكك بوضعه بين الخشبات الثلاث لمرمى النادي البافاري، لاسيما أن الأخير وعد حارسه الجديد بأن يشركه في 10 مباريات خلال الموسم على أقل تقدير بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ولم يؤكد بايرن هذه المعلومة، لكن نوير طمأن في مقابلته مع "بيلد" بأن مركزه ليس في خطر، موضحا "طالما أنا أؤدي، سألعب. هذا ما أتوقعه".